Запад неохотно открывает глаза на коррупцию на Украине, заявил Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что западные СМИ неохотно признают факты коррупции на Украине.

Так он прокомментировал публикацию французского журнала Express о материалах украинской прессы, где говорилось о коррупции среди людей, близких к Владимиру Зеленскому.

«Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине», — написал он.