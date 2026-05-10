Запад неохотно открывает глаза на коррупцию на Украине, заявил Дмитриев
© ТАСС / Максим Константинов
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что западные СМИ неохотно признают факты коррупции на Украине.
Так он прокомментировал публикацию французского журнала Express о материалах украинской прессы, где говорилось о коррупции среди людей, близких к Владимиру Зеленскому.
«Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине», — написал он.
Ранее на Украине опубликовали вторую часть так называемых «плёнок Миндича». По данным материала, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты. Также на новых «плёнках Миндича» может фигурировать жена Владимира Зеленского. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отдельно отметил и похвалил немецкую газету Berliner Zeitung, которая продолжила освещать коррупционное расследование на Украине, связанное с «плёнками Миндича».
На фоне скандала звучали и более резкие оценки. Эксперты допускали, что Зеленский может пойти на провокацию на линии боевого соприкосновения, чтобы переключить внимание общества с коррупционной темы. Кроме того, введение им санкций против бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана связывали со слухами о его возможной причастности к появлению новых записей по «делу Миндича». Также высказывалась версия, что для Дональда Трампа «плёнки Миндича» могут стать удобным поводом для давления на Зеленского или его политического устранения. Отдельно сообщалось, что на записях обсуждали отправку сотрудников НАБУ на фронт. Сам скандал вокруг «плёнок Миндича» также вскрыл внутреннюю борьбу между НАБУ и САП.
