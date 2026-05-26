25 мая, 21:00

«С Америкой давно нет прогресса»: Зеленский пожаловался на США на фоне ударов по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский заявил об острой нехватке средств противовоздушной обороны. Украинский лидер посетовал, что переговоры с Соединёнными Штатами по расширению производства систем ПРО застопорились и уже давно не дают результата. По его словам, Европа оказывает финансовую помощь, но без лидерства Вашингтона в этом вопросе не обойтись.

«Что касается защиты неба, мы обсуждаем это со всеми нашими партнёрами. К сожалению, с Америкой уже давно нет прогресса в расширении производства средств противоракетной обороны», – сказал глава киевского режима.

Заявление прозвучало на фоне начала системных ударов Вооружённых сил России по объектам в Киеве.

Лавров указал Рубио на необходимость эвакуировать дипломатов США из Киева

О таких ударах глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио. В Москве официально заявили, что это ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории.

Юния Ларсон
