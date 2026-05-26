Рубио заявил о неизбежном открытии проливов после удара США по Ирану

Ормузский пролив неизбежно откроют «так или иначе». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Политик комментировал возобновление амерканских ударов по Ирану.

«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, поэтому они должны быть открыты», — сказал Рубио в Джайпуре во время официального визита в Индию.

США нанесли новые удары по объектам в Иране в ночь на 26 мая. Представитель Центрального командования США Тим Хокинс сообщил, что военные атаковали зенитно-ракетный комплекс в иранском порту Бандар-Аббас. Также под удар попали два катера Корпуса стражей исламской революции. Эти катера пытались установить мины в акватории. Хокинс отметил — удары нанесли «в целях самообороны». Американская сторона защищает свои войска от потенциальных угроз.