США нанесли удары по военным объектам на юге Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Американские военные нанесли удары по южным районам Ирана. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США Тима Хокинса. По его словам, удары были нанесены в целях самообороны для защиты американских войск от угроз со стороны иранских вооружённых сил.
«Среди целей были площадки для запуска ракет, а также иранские катера», — отметил Хокинс.
В СЕНТКОМ утверждают, что катера пытались установить мины.
Удары были нанесены на фоне продолжающихся переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп продолжит переговоры с Ираном, но дипломатия — не единственный возможный вариант. США могут рассмотреть и «альтернативы».
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.