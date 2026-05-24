Неожиданный прорыв: Глава МИД Пакистана раскрыл детали успешного диалога США и Ирана

США и Иран находятся на пороге исторического дипломатического прорыва: после интенсивных переговоров при посредничестве Пакистана и Катара стороны вплотную приблизились к подписанию рамочного мирного соглашения. Президент США Дональд Трамп официально заявил, что сделка «в значительной степени согласована», а окончательные детали будут объявлены в ближайшие часы. Ожидается, что объявление о «письме о намерениях» или меморандуме о взаимопонимании, состоящем из 14 пунктов, будет сделано уже 24 мая. Документ предусматривает 30–60-дневный период для выработки постоянного соглашения и включает ключевые пункты: открытие Ормузского пролива, передачу Ираном запасов высокообогащенного урана в обмен на поэтапное смягчение санкций и разморозку иранских активов. При этом, несмотря на оптимизм, ситуация остается напряжённой: Трамп оценивает шансы на успех как «50 на 50», допуская возможность силового сценария в случае провала переговоров.