23 мая, 20:46

США и Иран могут объявить о проекте соглашения в течение 24 часов

США и Иран могут объявить о проекте соглашения уже в течение ближайших суток. Об этом сообщила газета The Washington Times.

«Проект предложения был согласован рано утром в субботу и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов», — говорится в публикации.

По данным издания, документ уже одобрили ключевые участники переговоров. Среди них называются спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Калифбаф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как отмечают американские СМИ, возможное соглашение может предусматривать продление перемирия на 60 дней и постепенное возобновление работы Ормузского пролива. Также стороны обсуждают вопрос высокообогащённого урана и возможное смягчение санкций против Тегерана.

Иран на непрямых переговорах с США предложил 10-летний лимит на обогащение урана

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил готовность проекта соглашения с Ираном. У республиканца имеется некий «проект» по Тегерану, который политик уже изучил. При этом президент США отказался раскрывать детали возможной сделки и заявил, что сначала должен обсудить её с другой стороной.

Антон Голыбин
