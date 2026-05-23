Иран на непрямых переговорах с США предложил 10-летний лимит на обогащение урана

Иран в рамках непрямых переговоров с США предложил временно ограничить уровень обогащения урана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Тегеран выступил с инициативой приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на 10 лет. Также утверждается, что иранская сторона готова пойти на дополнительные шаги, включая переработку уже обогащённого урана с уровнем выше 20% внутри страны.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не приводится. Переговорный процесс, по данным источников, продолжается в непрямом формате при посредничестве третьих стран.

Напомним, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи утвердил секретную директиву, запрещающую экспорт обогащенного урана из Исламской Республики. Отмечается, что данное распоряжение может привести к дальнейшему обострению отношений с американским президентом Дональдом Трампом и создать дополнительные препятствия для мирных переговоров, направленных на прекращение американо-израильской агрессии против Ирана.