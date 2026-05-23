Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 16:10

Иран на непрямых переговорах с США предложил 10-летний лимит на обогащение урана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Иран в рамках непрямых переговоров с США предложил временно ограничить уровень обогащения урана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Тегеран выступил с инициативой приостановить обогащение урана выше 3,6% сроком на 10 лет. Также утверждается, что иранская сторона готова пойти на дополнительные шаги, включая переработку уже обогащённого урана с уровнем выше 20% внутри страны.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не приводится. Переговорный процесс, по данным источников, продолжается в непрямом формате при посредничестве третьих стран.

Политолог назвал 3 сценария развития ядерной программы Ирана
Политолог назвал 3 сценария развития ядерной программы Ирана

Напомним, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи утвердил секретную директиву, запрещающую экспорт обогащенного урана из Исламской Республики. Отмечается, что данное распоряжение может привести к дальнейшему обострению отношений с американским президентом Дональдом Трампом и создать дополнительные препятствия для мирных переговоров, направленных на прекращение американо-израильской агрессии против Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar