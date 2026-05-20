Политолог назвал 3 сценария развития ядерной программы Ирана

Предположения о том, что Иран готов передать России обогащённый уран на хранение с условием возврата в случае тупика в переговорах с США, могут быть поспешными, заявил политолог Александр Асафов. По его словам, это лишь одна из многочисленных модальностей, ни одна из которых не является даже четвертьфинальным контуром будущих договорённостей.

Есть разные предположения, но эксперт призвал не выстраивать прогнозную модель под такую модальность, поскольку сначала нужно дойти до хоть каких-нибудь соглашений, а не до ежедневных двусторонних угроз ударами. Даже при логическом подходе, передача урана не может быть безвозвратной и без каких-либо компенсаций, а это уже говорит о необратимости таких процессов.

«Но, повторюсь, это одна из десятков модальностей, которая примерно реалистична наравне со всеми остальными — такими как захват Ирана США, полное уничтожение иранской ядерной программы силами Израиля и так далее», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».