Al Hadath: Иран готов передать свой уран России вместо США

Иран согласен на передачу своего обогащённого урана российской стороне вместо его отправки в Соединённые Штаты. Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, отрывки из которого процитировал телеканал Al Hadath.

В доработанном документе указывается на готовность республики «передать обогащённый уран России вместо США при определённых условиях». О каких именно условиях идёт речь, сведений не представлено.

По данным телеканала, иранская сторона может отказаться от требования о компенсации ущерба, нанесённого в ходе войны. Однако Тегеран намерен добиваться от Вашингтона «экономических уступок».

Иран хочет, чтобы Оман и Пакистан играли «значительную роль при любом возникающем конфликте вокруг Ормузского пролива». Любое потенциальное соглашение с США должно быть гарантировано международным сообществом.

Как стало известно Al Hadath, Тегеран стремится «отделить проблему относительно его ядерной программы от решения вопросов судоходства в районе Ормузского пролива». Также республика намерена добиваться «долгосрочного замораживания своей ядерной программы вместо её полной ликвидации».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи высказался о возможности передачи иранского урана России. По словам министра, тема остаётся одной из самых сложных в диалоге между Ираном и Вашингтоном. Продвижение по этому направлению затруднено из-за взаимного недоверия.