15 мая, 23:56

Аракчи: Вопрос о вывозе обогащённого урана между Ираном и США зашёл в тупик

Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос о вывозе обогащённого урана из страны находится в тупике в диалоге с Соединёнными Штатами. Стороны решили отложить его обсуждение на более поздние этапы переговоров.

При этом Тегеран выразил благодарность Москве за предложенную помощь.

«Вопрос об обогащённых материалах весьма трудный. Мы решили с американцами отложить его на более поздние этапы переговоров», – сказал Аракчи на пресс-конференции.

Глава иранского МИД подчеркнул, что ценит инициативу и стремление России помочь в решении этой проблемы.

«Мы всегда консультировались с российскими друзьями по всем региональным, международным и двусторонним вопросам. Я провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге порядка десяти дней назад, и мы обсудили всё, включая упомянутый вами вопрос. Мы благодарны нашим российским друзьям за их инициативу и стремление помочь решить эту проблему», – добавил Аракчи.

Путин напомнил о предложении России вывезти обогащённый уран из Ирана

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о продолжении контактов с обеими сторонами конфликта вокруг Ирана. Российский лидер выразил надежду на скорейшее завершение этого противостояния.

Юния Ларсон
