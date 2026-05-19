Трамп допустил возобновление ударов по Ирану в пятницу или на выходных
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп допустил, что американские войска могут начать новую атаку на Иран уже в конце текущей недели. По его словам, Штаты не могут допустить появления у Исламской Республики некоего ядерного оружия.
«Может быть, в пятницу, в субботу, в воскресенье. <...> Может быть, в начале следующей недели», — сказал глава Белого дома журналистам.
Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил, что в случае повторных атак со стороны США и Израиля Тегеран откроет «новые фронты» и применит новые методы и инструменты борьбы.
