Трамп допустил возобновление ударов по Ирану в пятницу или на выходных

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские войска могут начать новую атаку на Иран уже в конце текущей недели. По его словам, Штаты не могут допустить появления у Исламской Республики некоего ядерного оружия.

«Может быть, в пятницу, в субботу, в воскресенье. <...> Может быть, в начале следующей недели», — сказал глава Белого дома журналистам.