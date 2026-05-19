Иран пригрозил США и Израилю «новыми фронтами»
Иран может открыть «новые фронты» и применить новые методы борьбы, но только в случае повторения атак со стороны США и Израиля. Об этом предупредил представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия.
«Если противник снова нападёт на нашу страну, мы откроем против него новые фронты, используя новые инструменты и методы», — приводит его слова иранский телеканал Al Alam.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отложил удар по Ирану после просьбы лидеров Катара и ОАЭ. В то же время он отдал ВС США приказ быть готовыми к полномасштабному наступлению и подчеркнул, что США ждут от Ирана письменного отказа от создания ядерного оружия.
