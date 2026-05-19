Иран пригрозил США и Израилю «новыми фронтами»

Иран может открыть «новые фронты» и применить новые методы борьбы, но только в случае повторения атак со стороны США и Израиля. Об этом предупредил представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия.

«Если противник снова нападёт на нашу страну, мы откроем против него новые фронты, используя новые инструменты и методы», — приводит его слова иранский телеканал Al Alam.