Трамп: США ждут от Ирана письменного отказа от создания ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты требуют от Тегерана официального письменного заверения в отсутствии планов по созданию ядерного оружия. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи республиканца с журналистами.

«Последнее, о чём они думают, — это ядерное (оружие. — Прим. Life.ru). Теперь они должны это облечь в письменную форму», — подчеркнул хозяин Белого дома, комментируя позицию иранских властей.

Трамп также раскрыл, что США готовились к «очень крупной атаке» 19 мая. Однако, по его словам, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и ряд других стран обратились к Вашингтону с просьбой отложить реализацию этих планов.

«Ненадолго, или, будем надеяться, навсегда», — уточнил президент США, пояснив, что сейчас обсуждается очередной возможный вариант сделки с Тегераном. Американский лидер выразил уверенность, что шансы на достижение договорённости высоки.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану. Решение приняли после обращений со стороны руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам республиканца, ближневосточные лидеры попросили США не начинать атаку, пока продолжаются переговоры по возможной сделке с Тегераном.