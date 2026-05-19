Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 мая, 23:03

Трамп: США ждут от Ирана письменного отказа от создания ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты требуют от Тегерана официального письменного заверения в отсутствии планов по созданию ядерного оружия. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи республиканца с журналистами.

«Последнее, о чём они думают, — это ядерное (оружие. — Прим. Life.ru). Теперь они должны это облечь в письменную форму», — подчеркнул хозяин Белого дома, комментируя позицию иранских властей.

Трамп также раскрыл, что США готовились к «очень крупной атаке» 19 мая. Однако, по его словам, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и ряд других стран обратились к Вашингтону с просьбой отложить реализацию этих планов.

«Ненадолго, или, будем надеяться, навсегда», — уточнил президент США, пояснив, что сейчас обсуждается очередной возможный вариант сделки с Тегераном. Американский лидер выразил уверенность, что шансы на достижение договорённости высоки.

Трамп приказал ВС США быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану. Решение приняли после обращений со стороны руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам республиканца, ближневосточные лидеры попросили США не начинать атаку, пока продолжаются переговоры по возможной сделке с Тегераном.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
