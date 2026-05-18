Трамп заявил, что отложил удар по Ирану после просьбы лидеров Катара и ОАЭ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану. Решение приняли после обращений со стороны руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По словам республиканца, ближневосточные лидеры попросили США не начинать атаку, пока продолжаются переговоры по возможной сделке с Тегераном.

«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня воздержаться от запланированного нами военного нападения на Исламскую Республику Иран, которое было запланировано на завтра, поскольку сейчас идут серьёзные переговоры», — заявил Трамп.

Хозяин Белого дома отметил, что поручил министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединённого комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и американским военным отказаться от удара, который планировали нанести на следующий день. При этом Трамп подчеркнул, что вооружённые силы США сохранят полную готовность к началу операции против Ирана в случае провала переговоров.

Американский лидер также заявил, что возможное соглашение не должно предусматривать наличие у Ирана ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался идти на уступки Ирану в рамках переговоров по возможной сделке. По словам президента США, Тегеран якобы хочет заключить соглашение с Вашингтоном сильнее, чем раньше, поскольку понимает серьёзность ситуации. Республиканец также подчёркивал, что не намерен принимать предложения Ирана, которые считает невыгодными для американской стороны.