США могут нанести новые удары по Ирану, но вводить наземные войска не станут
Обложка © ChatGPT
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин в беседе с «Ридусом» допустил новый сценарий: США могут вновь атаковать Иран, но не введут наземные войска.
По его словам, сделка не заключена, а конфликт нужно как-то завершать. Удары могут стать усилением позиции перед переговорами. Ирану есть что терять, и теоретически Вашингтон может вынудить Тегеран пойти на уступки. Так думает Трамп. Впрочем, он может просто блефовать — тогда никаких бомбардировок не будет, добавил эксперт.
Аналитик отметил, что затягивание иранского конфликта не обязательно обернётся для республиканцев потерей двух палат конгресса. Демократы тоже жёстко выступают против Тегерана, так что вопрос войны вряд ли станет главным на выборах.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран поспешить с заключением сделки, заявив, что время работает против Тегерана. По его словам, время сейчас имеет решающее значение. В случае же проволочек республиканец пригрозил, что от Исламской Республики в итоге ничего не останется. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Иран не согласится на условия главы Белого дома, так как считает их фактической капитуляцией.
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.