Пушков считает, что Иран не согласится на условия Трампа

Иран не согласится на условия президента США Дональда Трампа, потому что считает их фактической капитуляцией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Комментарий прозвучал на фоне новых угроз Вашингтона в адрес Тегерана.

«В своей соцсети Трамп вновь угрожает Ирану. «Это было затишье перед бурей», — написал он, давая понять, что, если Иран не примет условия США, то на него обрушится настоящая буря американских ударов. Однако Иран эти условия не примет, поскольку они равны его полной капитуляции», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что позиции Вашингтона и Тегерана сейчас остаются противоположными. По его словам, Иран требует признать его суверенитет над Ормузским проливом и не намерен идти на уступки без ответных шагов со стороны США.

Пушков считает, что нынешнее затишье вокруг Ирана носит временный характер. По его мнению, американской стороне придётся учитывать позицию Китая по вопросу поддержки Тегерана.

«Иран способен вести длительную войну. <...> Для США продление перемирия в этих условиях равно признанию поражения», — констатировал член комитета СФ.

Ранее Дональд Трамп призвал Иран поспешить с заключением сделки, заявив, что время работает против Тегерана. По его словам, время сейчас имеет решающее значение. В случае же проволочек республиканец пригрозил, что от Исламской Республики в итоге ничего не останется.