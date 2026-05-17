Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 19:17

Axios: Трамп намерен во вторник обсудить варианты военных действий в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Во вторник американский лидер Дональд Трамп планирует провести совещание со своей командой по национальной безопасности, где будет обсуждаться возможность применения военной силы в конфликте с Ираном. Об этом сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источники в администрации США.

«Ожидается, что во вторник Трамп проведёт совещание в ситуационном центре со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий», — пишет Равид.

«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения военных действий в Иране. Телефонный разговор прошёл непосредственно перед закрытым совещанием по вопросам безопасности в еврейском государстве. Анонсируя звонок на заседании правительства в честь Дня Иерусалима, Нетаньяху заявил, что намерен расспросить республиканца о впечатлениях от поездки в Китай.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar