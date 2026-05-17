Axios: Трамп намерен во вторник обсудить варианты военных действий в Иране

Во вторник американский лидер Дональд Трамп планирует провести совещание со своей командой по национальной безопасности, где будет обсуждаться возможность применения военной силы в конфликте с Ираном. Об этом сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источники в администрации США.

«Ожидается, что во вторник Трамп проведёт совещание в ситуационном центре со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий», — пишет Равид.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения военных действий в Иране. Телефонный разговор прошёл непосредственно перед закрытым совещанием по вопросам безопасности в еврейском государстве. Анонсируя звонок на заседании правительства в честь Дня Иерусалима, Нетаньяху заявил, что намерен расспросить республиканца о впечатлениях от поездки в Китай.