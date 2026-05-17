Нетаньяху и Трамп обсудили по телефону войну в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения военных действий в Иране. О содержании беседы сообщило издание Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьера.

Телефонный разговор прошёл непосредственно перед закрытым совещанием по вопросам безопасности в еврейском государстве. Анонсируя звонок на заседании правительства в честь Дня Иерусалима, Нетаньяху заявил, что намерен расспросить Трампа о впечатлениях от поездки в Китай.

«Я обязательно выслушаю его впечатления от поездки в Китай, а также, возможно, мнение по другим вопросам. Вариантов развития событий предостаточно; мы готовы к любому сценарию», — сказал он.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил о намерении Израиля отказаться от американской финансовой помощи в военной сфере. Политик утвердительно ответил на вопрос журналистов о возможности сокращения поддержки со стороны США и сообщил, что уже обсуждал эту тему с президентом Дональдом Трампом. Нетаньяху хочет в итоге свести данный компонент двустороннего военного сотрудничества к нулю. Сейчас Вашингтон ежегодно выделяет Израилю на эти цели 3,8 миллиарда долларов.