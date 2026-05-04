«Вам нужен премьер, а не глупости»: Трамп потребовал спасти Нетаньяху от суда

Американский президент Дональд Трамп снова обратился к израильского коллеге Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом проинформировала местная гостелерадиокомпания Kan.

В беседе с журналистами Трамп охарактеризовал Нетаньяху как «премьера военного времени». Политик заявил, что без него и «Биби» Израиля бы не существовало, и подчеркнул, что главе кабмина нужно концентрироваться на войне, а не «на глупостях».

Ранее Герцог неоднократно пояснял, что вердикт по данному вопросу будет вынесен исключительно по закону и совести. Он намерен строго следовать установленным правовым процедурам.

Согласно апрельской публикации New York Times, президент вместо амнистии хотел бы сначала добиться от Нетаньяху признания вины по коррупционному эпизоду. Инсайдеры утверждали, что глава государства ради единства общества пока не намерен отвечать на прошение, а предпочитает решить проблему переговорами.

Слушания по давним делам против председателя правительства стартовали в тель-авивском суде ещё в декабре 2024 года. В отношении него расследуется сразу несколько эпизодов. Сам политик называет выдвинутые обвинения попыткой добиться его отставки.