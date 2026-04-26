Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 14:16

Президент Израиля ждёт от Нетаньяху признания вины в деле о коррупции

NYT: Президент Израиля намерен выбить из Нетаньяху признание вины до помилования

Обложка © ТАСС /ЕРА

Президент Израиля Ицхак Герцог не собирается давать своё согласие в ответ на прошение премьера страны Биньямина Нетаньяху о помиловании по коррупционному делу. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Герцог якобы хочет добиться сначала признания вины от премьера.

«Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины», — сказано в статье.

Напомним, премьер Биньямин Нетаньяху обвиняется в своей стране по трём делам о коррупции. Политик уже подал прошение о помиловании президенту Израиля. Также в конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп направил официальное письмо руководству Израиля с призывом прекратить преследование Натаньяху. Следствие полагает, что премьер предоставлял телекомпании «помощь» в обмен на положительное освещение работы его правительства. Также ему предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. И, наконец, его обвиняют за содействие интересам владельца израильской газеты за благоприятное освещение его деятельности. Дела расследуются уже несколько лет, но к конечной точке не пришли.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Биньямин Нетаньяху
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar