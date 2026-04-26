Президент Израиля ждёт от Нетаньяху признания вины в деле о коррупции

Президент Израиля Ицхак Герцог не собирается давать своё согласие в ответ на прошение премьера страны Биньямина Нетаньяху о помиловании по коррупционному делу. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Герцог якобы хочет добиться сначала признания вины от премьера.

«Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху. Вместо этого он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины», — сказано в статье.