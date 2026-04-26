26 апреля, 09:19

Потрясённый Нетаньяху назвал стрельбу на приёме покушением на Трампа

Обложка © Х / remarks

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара были потрясены стрельбой на приёме с участием президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Израильский политик назвал произошедшее покушением на хозяина Белого дома.

«Сара и я были потрясены попыткой покушения на президента Трампа вчера вечером в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы испытываем облегчение от того, что президент и первая леди в безопасности и сильны», — написал Нетаньяху у себя в соцсети Х.

В заявлении также содержатся пожелания выздоровления раненому полицейскому и слова признательности Секретной службе США.

Премьер Японии сделала заявление после стрельбы на приёме с Трампом

Напомним, что инцидент случился в субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США. Подозреваемый — 31-летний преподаватель Коул Томас Аллан — принёс с собой туда дробовик, пистолет и пару ножей. Трамп охарактеризовал его как «больного человека» и «одинокого волка», а также указал на свою ошибку при эвакуации. Злоумышленник уже рассказал, кто именно был его целью. Кстати, в американцы в соцсетях считают, что всё это было «спектаклем».

Владимир Озеров
