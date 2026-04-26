Потрясённый Нетаньяху назвал стрельбу на приёме покушением на Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара были потрясены стрельбой на приёме с участием президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Израильский политик назвал произошедшее покушением на хозяина Белого дома.

«Сара и я были потрясены попыткой покушения на президента Трампа вчера вечером в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы испытываем облегчение от того, что президент и первая леди в безопасности и сильны», — написал Нетаньяху у себя в соцсети Х.

В заявлении также содержатся пожелания выздоровления раненому полицейскому и слова признательности Секретной службе США.