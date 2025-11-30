Нетаньяху подал прошение о помиловании президенту Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что официально подал прошение о помиловании президенту страны Ицхаку Герцогу. Об этом он заявил, пожаловавшись на то, что его три раза в неделю вызывают для дачи показаний по коррупционным делам.

Нетаньяху напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал к немедленному завершению судебного процесса против него. Премьер подчеркнул, что Израиль стоит перед «огромными вызовами», намекая на несовместимость судебных разбирательств с выполнением его обязанностей.

Напомним, Трамп направил официальное письмо президенту Израиля с призывом помиловать Нетаньяху, назвав судебный процесс политически мотивированным. Однако Ицхак Герцог ответил, что любой, кто хочет получить помилование, должен подать прошение по установленным правилам, что Нетаньяху и сделал.