Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 ноября, 11:56

Нетаньяху подал прошение о помиловании президенту Израиля

Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что официально подал прошение о помиловании президенту страны Ицхаку Герцогу. Об этом он заявил, пожаловавшись на то, что его три раза в неделю вызывают для дачи показаний по коррупционным делам.

Нетаньяху напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал к немедленному завершению судебного процесса против него. Премьер подчеркнул, что Израиль стоит перед «огромными вызовами», намекая на несовместимость судебных разбирательств с выполнением его обязанностей.

Путин поговорил по телефону с Нетаньяху
Путин поговорил по телефону с Нетаньяху

Напомним, Трамп направил официальное письмо президенту Израиля с призывом помиловать Нетаньяху, назвав судебный процесс политически мотивированным. Однако Ицхак Герцог ответил, что любой, кто хочет получить помилование, должен подать прошение по установленным правилам, что Нетаньяху и сделал.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Биньямин Нетаньяху
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar