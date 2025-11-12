Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху

Лидер США Дональд Трамп направил официальное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором предложил помиловать действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила израильская государственная телекомпания Kan.

В своём обращении американский лидер назвал судебные разбирательства в отношении Нетаньяху политически мотивированными и лишенными оснований. Трамп также призвал положить конец тому, что он назвал преследованием главы израильского правительства.

В ответе на просьбу республиканца Герцог заявил, что любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами.

В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля возбудил уголовное дело против главы правительства Биньямина Нетаньяху, выдвинув обвинения по трём эпизодам, включающим взяточничество, мошенничество и злоупотребление общественным доверием. Премьер-министр неизменно заявлял о своей невиновности. Официальные обвинительные заключения поступили в суд Иерусалима в конце января 2020 года.

