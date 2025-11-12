Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 12:38

Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Лидер США Дональд Трамп направил официальное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором предложил помиловать действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила израильская государственная телекомпания Kan.

В своём обращении американский лидер назвал судебные разбирательства в отношении Нетаньяху политически мотивированными и лишенными оснований. Трамп также призвал положить конец тому, что он назвал преследованием главы израильского правительства.

В ответе на просьбу республиканца Герцог заявил, что любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами.

В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля возбудил уголовное дело против главы правительства Биньямина Нетаньяху, выдвинув обвинения по трём эпизодам, включающим взяточничество, мошенничество и злоупотребление общественным доверием. Премьер-министр неизменно заявлял о своей невиновности. Официальные обвинительные заключения поступили в суд Иерусалима в конце января 2020 года.

Зять Трампа прибыл в Израиль для переговоров с Нетаньяху
Зять Трампа прибыл в Израиль для переговоров с Нетаньяху

Ранее Life.ru писал, что США впервые признали возможные нарушения прав человека армией Израиля в Газе. Согласно данным засекреченного доклада, военнослужащие Израиля, вероятно, допустили сотни подобных нарушений. Для тщательного анализа всех произошедших инцидентов американским властям потребуется несколько лет.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Израиль
  • Дональд Трамп
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar