31 октября, 02:37

США впервые признали возможные нарушения прав человека армией Израиля в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

США впервые официально признали возможные нарушения прав человека израильскими военными в секторе Газа. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

В докладе Управления генерального инспектора Госдепа США говорится, что действия ЦАХАЛ могли подпадать под закон Лихи, который запрещает американскую помощь иностранным военным, обвиняемым в серьёзных нарушениях прав человека.

В засекреченном отчёте указано, что израильские военные потенциально совершили сотни таких нарушений. Американским чиновникам потребуется несколько лет, чтобы детально изучить все инциденты, подчеркнули источники издания. Это первый случай, когда правительство США официально признало масштабы подобных действий Израиля в секторе Газа.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о правомерности ответных ударов Израиля после атак ХАМАС. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ не угрожают соблюдению перемирия в Газе. Тем временем число жертв в анклаве возросло до 65 после израильских ударов.

