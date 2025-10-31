США впервые признали возможные нарушения прав человека армией Израиля в Газе

США впервые официально признали возможные нарушения прав человека израильскими военными в секторе Газа. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

В докладе Управления генерального инспектора Госдепа США говорится, что действия ЦАХАЛ могли подпадать под закон Лихи, который запрещает американскую помощь иностранным военным, обвиняемым в серьёзных нарушениях прав человека.

В засекреченном отчёте указано, что израильские военные потенциально совершили сотни таких нарушений. Американским чиновникам потребуется несколько лет, чтобы детально изучить все инциденты, подчеркнули источники издания. Это первый случай, когда правительство США официально признало масштабы подобных действий Израиля в секторе Газа.