Число жертв в Газе возросло до 65 после ударов Израиля

В результате израильских авиаударов по сектору Газа, последовавших за нарушением режима прекращения огня, погибли по меньшей мере 65 человек. Данные приводит телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские экстренные службы.

«Органы здравоохранения Газы объявили, что израильские авиаудары привели к гибели более 65 человек в лагере беженцев Бурейдж в центральной части Газы, в районе Сабра в городе Газа, а также в Хан-Юнисе на юге», — сказано в публикации.

Жертвами ударов стали свыше 20 детей. По данным телеканала, атакам подвергались, в том числе, жилые дома и лагеря беженцев, где укрываются временно перемещённые жители сектора Газа.