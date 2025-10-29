Израиль предупредил США о намерении нанести удары по Газе во вторник

Израиль предупредил Соединённые Штаты о намерении нанести удары по целям, расположенным в секторе Газа, во вторник, 29 октября. Такой информацией делится агентство Associated Press, ссылаясь на двух американских чиновников.

«Израиль уведомил США перед тем, как осуществить удары (по сектору Газа. — Прим. Life.ru) во вторник», — сказано в публикации СМИ.