Вечный мир откладывается: Израиль разнёс кафе в центре Газы и убил командира ХАМАС
Во время недавнего удара ЦАХАЛ по Газе погиб командир роты «Ан‑Нухба» Яхьи аль‑Мабхуха из состава бригады «Север Газы» движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Удар был нанесён по ресторанчику в городе Аз‑Завайда в центре Газы.
«Убит Яхья аль-Мабхух, командир роты «Ан-Нухба» бригады «Север Газы», — сообщают источники.
Он стал не единственной жертвой ударов армии Израиля, ведь после вступления в силу режима прекращения огня в Газе погиб уже 51 человек, более 150 пострадали.
Напомним, что Израиль и ХАМАС заключили мирный договор при посредничестве президента США Трампа. Он называл этот документ историческим, уверяя, что это «рассвет нового дня». Режим прекращения огня вступил в силу 9 октября. Однако «вечный мир» продлился недолго, ведь сегодня Израиль вновь начал бомбить Газу. При этом израильский премьер Нетаньяху утверждает, что первыми тишину нарушили отнюдь не ЦАХАЛ, а боевики, обстрелявшие их позиции. В итоге политик отдал приказ уничтожить все очаги сопротивления ХАМАС, призвав официально назвать этот конфликт «Войной за возрождение».
