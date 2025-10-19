Вечный мир откладывается: Израиль разнёс кафе в центре Газы и убил командира ХАМАС

Во время недавнего удара ЦАХАЛ по Газе погиб командир роты «Ан‑Нухба» Яхьи аль‑Мабхуха из состава бригады «Север Газы» движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Удар был нанесён по ресторанчику в городе Аз‑Завайда в центре Газы.

«Убит Яхья аль-Мабхух, командир роты «Ан-Нухба» бригады «Север Газы», — сообщают источники.

Он стал не единственной жертвой ударов армии Израиля, ведь после вступления в силу режима прекращения огня в Газе погиб уже 51 человек, более 150 пострадали.