Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 14:41

Более 50 палестинцев погибли в Газе после прекращения огня из-за ударов Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

По меньшей мере 51 человек погиб в секторе Газа в результате действий израильских военных после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera, со ссылкой на медицинские источники.

«С момента прекращения огня от огня оккупации (Израиля, – Прим. Life.ru) 51 человек погиб, более 150 пострадали», — заявили источники.

«Вечный мир Трампа продержался неделю»: ЦАХАЛ ударила по Рафаху в секторе Газа
«Вечный мир Трампа продержался неделю»: ЦАХАЛ ударила по Рафаху в секторе Газа

Напомним, что 9 октября между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС было подписано соглашение о реализации первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. Позже стало известно о 47 нарушениях перемирия со стороны Израиля, в результате которых погибли 38 человек и 143 получили ранения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar