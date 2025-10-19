Более 50 палестинцев погибли в Газе после прекращения огня из-за ударов Израиля

По меньшей мере 51 человек погиб в секторе Газа в результате действий израильских военных после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera, со ссылкой на медицинские источники.

«С момента прекращения огня от огня оккупации (Израиля, – Прим. Life.ru) 51 человек погиб, более 150 пострадали», — заявили источники.

Напомним, что 9 октября между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС было подписано соглашение о реализации первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. Позже стало известно о 47 нарушениях перемирия со стороны Израиля, в результате которых погибли 38 человек и 143 получили ранения.