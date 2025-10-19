Нетаньяху поручил Армии Израиля жёстко подавить сопротивление ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о проведении жёстких ответных действий против палестинских радикалов из ХАМАС в секторе Газа. Об этом проинформировала его канцелярия.

«После нарушения ХАМАС режима прекращения огня премьер-министр Нетаньяху провёл консультацию с министром обороны [Израиля Исраэлем Кацем] и руководителями силовых структур и поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа», — говорится в публикации.

Поводом для такой реакции послужил инцидент в районе города Рафах на юге анклава, где палестинские радикалы, по утверждению израильской армии, запустили противотанковую ракету и открыли стрельбу из стрелкового оружия. Военное командование Израиля расценило эти действия как грубое нарушение действующего перемирия. В ответ армейские подразделения наносят удары по указанному району с целью уничтожения тоннелей и других объектов инфраструктуры ХАМАС. При этом палестинское движение отрицает свою причастность к нарушению договорённостей.

Напомним, израильские ВВС нанесли авиаудары по окрестностям Рафаха в секторе Газа. Ранее, 10 октября, при посредничестве президента США Дональда Трампа стороны заключили соглашение: ХАМАС освободил 20 заложников, а Израиль выпустил почти 2000 палестинских заключённых. В настоящее время идёт процесс возвращения останков погибших заложников, но из 28 тел пока переданы и опознаны только 11.