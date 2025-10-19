ЦАХАЛ нанёс авиаудары по Рафаху в секторе Газа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hermitis
Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по окрестностям города Рафах в южной части сектора Газа. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в силовых структурах.
Согласно информации телеканала, военная операция была проведена после того, как боевики палестинского движения ХАМАС открыли стрельбу по территории Израиля, нарушив режим прекращения огня.
Израильская армия пока не даёт официальных комментариев по поводу инцидента. Рафах, расположенный на границе с Египтом, остаётся одним из последних районов в секторе Газа, где сохраняется напряжённая военная обстановка.
Ранее сообщалось о вступлении в силу первого этапа соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа, достигнутого между Израилем и движением ХАМАС. Согласно распространённой информации, договорённости, ставшие результатом напряженных дипломатических усилий, предусматривают обязательство ХАМАС освободить и передать всех удерживаемых заложников в течение 72 часов. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение ближайших суток должна начать частичный вывод своих войск из анклава. Лидеры палестинского движения, в свою очередь, призвали контролировать выполнение Израилем всех обязательств. Данное решение уже получило поддержку на уровне ООН.
