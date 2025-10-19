ЦАХАЛ нанёс авиаудары по Рафаху в секторе Газа

Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по окрестностям города Рафах в южной части сектора Газа. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в силовых структурах.

Согласно информации телеканала, военная операция была проведена после того, как боевики палестинского движения ХАМАС открыли стрельбу по территории Израиля, нарушив режим прекращения огня.

Израильская армия пока не даёт официальных комментариев по поводу инцидента. Рафах, расположенный на границе с Египтом, остаётся одним из последних районов в секторе Газа, где сохраняется напряжённая военная обстановка.