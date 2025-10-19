Израиль получил ещё два гроба с останками погибших в Газе заложников

Израильские военные в секторе Газа получили два гроба с останками заложников, которые погибли в анклаве. Сотрудники Международного комитета Красного Креста помогли в этой передаче. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По информации канцелярии, в ближайшее время военные доставят гробы на территорию Израиля. Там судебно-медицинские эксперты займутся опознанием останков.

В канцелярии подчеркнули, что работа по возвращению заложников продолжается и не остановится, пока не вернётся последний похищенный.

Напомним, 15 октября палестинское движение ХАМАС передало Израилю тела двух погибших заложников. Спустя два дня передали ещё одно тело. Для поиска оставшихся погибших требуются значительные усилия и использование специального оборудования.