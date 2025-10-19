Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 октября, 22:27

Израиль получил ещё два гроба с останками погибших в Газе заложников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Израильские военные в секторе Газа получили два гроба с останками заложников, которые погибли в анклаве. Сотрудники Международного комитета Красного Креста помогли в этой передаче. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По информации канцелярии, в ближайшее время военные доставят гробы на территорию Израиля. Там судебно-медицинские эксперты займутся опознанием останков.

В канцелярии подчеркнули, что работа по возвращению заложников продолжается и не остановится, пока не вернётся последний похищенный.

ХАМАС вернул Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника
ХАМАС вернул Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника

Напомним, 15 октября палестинское движение ХАМАС передало Израилю тела двух погибших заложников. Спустя два дня передали ещё одно тело. Для поиска оставшихся погибших требуются значительные усилия и использование специального оборудования.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
