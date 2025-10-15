ХАМАС вернул Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника
Обложка © ТАСС / ZUMA / Abed Rahim Khatib
ХАМАС вернул Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника. Об этом сообщает издание Bild.
Представитель израильских сил безопасности сообщил, что одно из тел, переданных ХАМАС, не принадлежит заложнику, а является телом жителя Газы. Несмотря на договорённости, ХАМАС до сих пор не передал все тела погибших заложников — около 20 тел израильтян остаются у группировки.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о начале второго этапа мирного плана по Газе. По его словам, администрация США уже приступила к новой фазе урегулирования конфликта, а все 20 заложников якобы были освобождены.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.