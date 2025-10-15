ХАМАС вернул Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника. Об этом сообщает издание Bild.

Представитель израильских сил безопасности сообщил, что одно из тел, переданных ХАМАС, не принадлежит заложнику, а является телом жителя Газы. Несмотря на договорённости, ХАМАС до сих пор не передал все тела погибших заложников — около 20 тел израильтян остаются у группировки.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о начале второго этапа мирного плана по Газе. По его словам, администрация США уже приступила к новой фазе урегулирования конфликта, а все 20 заложников якобы были освобождены.