«Разоружатся – или мы разоружим»: Трамп пригрозил ХАМАС жёсткими мерами

Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС принудительным разоружением, если боевики не выполнят обещание сложить оружие сами. Как подчеркнул глава Белого дома во время встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем, Вашингтон «не собирается играть в игры» и готов применить силу для обеспечения мира в регионе.

«Они разоружатся, потому что сказали, что собираются разоружиться. А если не разоружатся – мы их разоружим», – сказал Трамп, комментируя возможные шаги Вашингтона.

При этом президент США отказался раскрывать детали операции: «Я не обязан объяснять это вам. Они знают, что мы не играем в игры». Американский лидер подчеркнул, что ожидает сдачи оружия «в течение умеренного промежутка времени». Если этого не произойдёт, США, по его словам, вынуждены будут действовать.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объявил о начале второго этапа мирного плана по Газе. По его словам, администрация США уже приступила к новой фазе урегулирования конфликта, а все 20 заложников были освобождены.