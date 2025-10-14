Сектор Газа
13 октября, 22:20

ХАМАС объявил о желании наладить диалог с Палестинской администрацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Движение ХАМАС объявило о готовности «открыть новую страницу» в отношениях с Палестинской национальной администрацией, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас. Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя группировки, радикалы в данный момент не намерены вступать в конфликт с ПНА.

По словам собеседника канала, в организации считают, что настало время для диалога и примирения.

«Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией», – отметил представитель движения, подчеркнув, что ХАМАС стремится к внутреннему палестинскому единству.

В то же время группировка не собирается обсуждать немедленное разоружение своих бойцов в секторе Газа. Представитель ХАМАС назвал этот вопрос «сложным и запутанным», но выразил уверенность, что компромисс всё же будет найден.

«Разоружение – это сложный и запутанный вопрос, но мы найдём решение», – заявил он, добавив, что организация «располагает только простым оружием» и готова решать судьбу Газы на основе национального консенсуса.

Ранее Life.ru писал, что ХАМАС обвинили в попытке полностью установить контроль над сектором Газа после объявления перемирия с Израилем. По данным британских журналистов, боевики усилили проверки на блокпостах и начали преследовать местных жителей, которых подозревают в связях с израильской стороной. Местные сообщают, что группировка активно «зачищает» регион, стараясь вернуть прежнее влияние.

Юния Ларсон
  • Новости
  • хамас
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
