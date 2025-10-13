«На пути домой»: Появилось первое фото уроженца Донбасса после 2 лет в плену ХАМАС
Обложка © МИД Израиля
МИД Израиля подтвердил освобождение 36-летнего Максима Харкина, уроженца Донбасса, который два года находился в плену ХАМАС, и выложил его фотографию в русскоязычном телеграм-канале ведомства.
В подписи к снимку сказано: «Освобожденный заложник Максим Харкин на пути домой».
Харкин стал одним из 20 заложников, переданных Израилю палестинской группировкой в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Согласно договорённости, Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, а также около 1,7 тысячи жителей Газы, которых удерживал в тюрьмах с октября 2023 года.
