13 октября, 12:09

«На пути домой»: Появилось первое фото уроженца Донбасса после 2 лет в плену ХАМАС

Обложка © МИД Израиля

МИД Израиля подтвердил освобождение 36-летнего Максима Харкина, уроженца Донбасса, который два года находился в плену ХАМАС, и выложил его фотографию в русскоязычном телеграм-канале ведомства.

В подписи к снимку сказано: «Освобожденный заложник Максим Харкин на пути домой».

Харкин стал одним из 20 заложников, переданных Израилю палестинской группировкой в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Согласно договорённости, Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, а также около 1,7 тысячи жителей Газы, которых удерживал в тюрьмах с октября 2023 года.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Израиль
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
