Освобождённый ХАМАС уроженец Донбасса Харкин связался со своей семьёй
Обложка © stories.bringthemhomenow.net
Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобождённый сегодня из плена ХАМАС, уже вышел на связь с семьёй. Об этом сообщили в Посольстве Израиля в России.
«Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей», — приводит слова представителя дипмиссии ТАСС.
Харкин входит во вторую группу заложников, переданных Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. Всего в неё входят 13 человек.
Максим Харкин ранее проживал в Донбассе, он не имеет российского гражданства. При этом его дочь родилась и проживает в России, а его мать получила паспорт РФ уже после его попадания в плен.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить заложников утром 13 октября при условии, что Израиль выпустит на свободу приблизительно две тысячи палестинских заключенных. Сначала была освобождена первая группа из семи человек.
