Красный Крест передал Армии Израиля ещё 13 освобождённых заложников

Израильские военные приняли у сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) ещё 13 человек, освобождённых сегодня из плена ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Сначала были освобождена первая группа из семи заложников, а затем вторая из 13. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что во вторую группу вошли Элькана Бухбут, Матан Цангаукер, Авинатан Ор, Эйтан Хорн, Йосеф-Хаим Охана, Нимрод Коэн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Ром Браславский, Эвьятар Давид.

Ранее ХАМАС заявил, что готов освободить заложников утром 13 октября, если Израиль выпустит на свободу около двух тысяч палестинских заключённых. В первую группу вошли Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что война в Газе завершилась. Глава Белого дома заявил, что ХАМАС готов выполнить пункт о разоружении, прописанный в мирном плане. В гостевой книге Кнессета он написал, что этот прекрасный день станет «новым началом».