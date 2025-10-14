Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 17:55

Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американская администрация приступает к реализации следующей фазы мирного урегулирования в секторе Газа. О начале данного процесса сообщил президент США Дональд Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social. Лидер заявил, что все 20 заложников были освобождены, однако тела погибших пока не возвращены.

«Второй этап начинается сейчас же», — заявил Трамп. Он также подтвердил незамедлительный старт новых действий в рамках заявленного плана.

Сценарии развития: Как завершение войны в Газе при Трампе повлияет на регион
Сценарии развития: Как завершение войны в Газе при Трампе повлияет на регион

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Среди участников встречи были представители Египта, Катара и Турции. Глава США подчеркнул, что, несмотря на многовековой путь к компромиссу, документ наконец ратифицирован и должен привести к прекращению огня.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar