Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Американская администрация приступает к реализации следующей фазы мирного урегулирования в секторе Газа. О начале данного процесса сообщил президент США Дональд Трамп в своей публикации в социальной сети Truth Social. Лидер заявил, что все 20 заложников были освобождены, однако тела погибших пока не возвращены.

«Второй этап начинается сейчас же», — заявил Трамп. Он также подтвердил незамедлительный старт новых действий в рамках заявленного плана.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Среди участников встречи были представители Египта, Катара и Турции. Глава США подчеркнул, что, несмотря на многовековой путь к компромиссу, документ наконец ратифицирован и должен привести к прекращению огня.