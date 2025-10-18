Сектор Газа
17 октября, 23:29

Израилю передали останки ещё одного заложника, погибшего в секторе Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Представители международного гуманитарного движения Красный Крест передали Израилю останки ещё одного заложника, погибшего в секторе Газа. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Ожидается, что в скором времени тело доставят на территорию Израиля для проведения судебно-медицинской экспертизы. За транспортировку отвечают военные ЦАХАЛ. Информации о личности погибшего пока не поступало.

Напомним, 15 октября палестинское движение ХАМАС передало Государству Израиль тела двух погибших заложников. Отмечается, что для поиска и эвакуации оставшихся погибших необходимы значительные оперативные усилия и использование спецоборудования. Днём ранее, 14 октября, ХАМАС передал представителям Красного Креста тела ещё четырех погибших израильских заложников в рамках процесса по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как утверждают в Израиле, одно из переданных тел принадлежало палестинцу, а не израильскому заложнику.

