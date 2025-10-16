Израиль подготовит план разгрома ХАМАС в случае отхода от мирного плана США

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил разработать комплексный план уничтожения ХАМАС, если палестинское движение откажется действовать в соответствии с мирным планом американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении офиса министра обороны, которое цитирует Times of Israel.

Утверждается, что Кац потребовал подготовить план по полному разгрому ХАМАС в секторе Газа, если представители движения не будут реализовывать американский план, и «возникнет необходимость возобновить боевые действия».

«Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США вернётся к боевым действиям и будет действовать, чтобы добиться полного разгрома ХАМАС, изменить реальность в секторе Газа и достичь всех целей войны», — сказано в заявлении офиса Каца.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале второго этапа мирного плана по Газе. По его словам, администрация США уже приступила к новой фазе урегулирования конфликта, а все 20 заложников были освобождены. Однако тела погибших пока не возвращены.