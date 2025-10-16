Из сектора Газа в Израиль привезли два гроба с телами заложников

В Израиль из сектора Газа доставлены гробы с телами предполагаемых заложников. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления личностей.

«Два гроба с телами погибших заложников в сопровождении сил ЦАХАЛ и агентства безопасности недавно пересекли границу Израиля и направляются в национальный институт судебной медицины, где будет проведена процедура опознания», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Ранее ХАМАС передал Израилю тело палестинца, выдав его за погибшего заложника. Представитель израильских сил безопасности подтвердил, что одно из переданных тел не принадлежало израильтянину, а было телом жителя сектора Газа. Сообщалось также, что, несмотря на достигнутые соглашения, группировка ХАМАС до сих пор не передала все тела погибших заложников, и около 20 тел израильтян остаются у боевиков.