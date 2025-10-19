Госдеп предупредил страны-посредники о мерах США по Газе из-за нарушений ХАМАС

Госдепартамент США проинформировал страны – гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление появилось на сайте Госдепа.

В документе указали, что «запланированное нападение» ХАМАС нарушает соглашение о прекращении огня и подрывает достигнутый прогресс благодаря посредническим усилиям.

«Если ХАМАС продолжит атаку, будут приняты меры для защиты населения Газы и сохранения режима прекращения огня», — сообщил Госдепартамент.

Также в Госдепе подчеркнули, что государства – гаранты привержены обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию тишины и продвижению мира и процветания в Газе и регионе в целом.

Тем временем в ХАМАС обвинили израильского премьера Биньямина Нетаньяху в отказе открыть КПП Рафах между Египтом и сектором Газа, что представляет «вопиющее нарушение» соглашения о прекращении огня и «отрицание» обязательств, которые Израиль взял на себя перед посредниками.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил разработать план уничтожения ХАМАС, если палестинское движение нарушит мирный план американского лидера Дональда Трампа. Утверждается, что Кац потребовал подготовить план по полному разгрому ХАМАС в секторе Газа.