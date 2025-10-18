Сектор Газа
18 октября, 16:02

Египет может возглавить военную коалицию по стабилизации ситуации в Газе

Обложка © ТАСС / АР

Египет может встать во главе коалиции, которая займётся стабилизацией ситуации в секторе Газа. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на источники в дипломатических кругах ЕС. Как утверждается в статье, Запад не горит желание вводить свои войска в анклав, поэтому рассчитывает достичь там мира чужими руками.

Сейчас готовится резолюция о предоставлении войскам коалиции полномочий по контролю за безопасностью в секторе Газа, документ уже поддержали европейские чиновники, отмечает издание. Главными претендентами на роль лидера называются Египет, Азербайджан, Турция и Индонезия. Эти страны, как предполагается, могут помочь установлению мира в Газе, тем более что ХАМАС с большей долей вероятности согласится сотрудничать именно с мусульманской страной, а не с государством ЕС.

Ранее сообщалось, что США и ряд посредников достигли соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа. Соответствующий договор был подписан американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Шарм-эш-Шейхе при участии представителей Египта, Катара и Турции.

Татьяна Миссуми
