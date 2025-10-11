Валдайский форум
11 октября, 00:30

ХАМАС выступил против любого иностранного контроля над сектором Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Menno van der Haven

Ведущие палестинские движения (ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины) выступили с единой позицией, отклонив любые планы установления внешнего управления в секторе Газа после урегулирования конфликта в анклаве.

«Мы подчёркиваем наше решительное неприятие любой иностранной опеки и подтверждаем, что определение формы управления сектором Газа и основ деятельности его институтов является внутренним палестинским делом, которое должно определяться национальными силами нашего народа совместно», — говорится в совместном заявлении группировок.

Одновременно представители движения выразили готовность воспользоваться арабским и международным участием в сферах восстановления, реконструкции и поддержки развития сектора Газа.

Ранее около 250 тысяч человек вернулись в сектор Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Ещё около 200 тысяч палестинцев вернулись в северные районы сектора, ранее объявленные израильской армией «крайне опасными» для гражданского населения. Соглашение о прекращении огня вступило в силу вчера в 12:00 мск. Израильские военные занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации.

