Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 23:49

Около 250 тысяч жителей Газы вернулись в город после перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gaza - Survival Journey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gaza - Survival Journey

Около 250 тысяч человек вернулись в сектор Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщил представитель службы гражданской обороны палестинского анклава Махмуд Басаль. Ещё около 200 тысяч палестинцев вернулись в северные районы сектора, ранее объявленные израильской армией «крайне опасными» для гражданского населения.

«Сегодня после введения режима прекращения огня в город Газа вернулись примерно 250 тысяч человек», — заявил представитель ведомства.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу вчера в 12:00 мск. Израильские военные занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации.

Путин считает, что план Трампа по Газе может стать историческим событием
Путин считает, что план Трампа по Газе может стать историческим событием

Ранее сообщалось, что в Израиль начали прибывать американские войска для контроля за соблюдением договорённостей о прекращении боевых действий в секторе Газа. Ожидается, что на территории еврейского государства будет дислоцировано около 200 американских военных. Их основной задачей станет контроль за соблюдением гуманитарных и логистических аспектов соглашения, содействие доставке помощи и обеспечение безопасности. Военнослужащие ВС США также будут привлечены к мониторингу усилий по созданию гражданского управления в секторе Газа. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar