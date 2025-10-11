Около 250 тысяч жителей Газы вернулись в город после перемирия

Около 250 тысяч человек вернулись в сектор Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщил представитель службы гражданской обороны палестинского анклава Махмуд Басаль. Ещё около 200 тысяч палестинцев вернулись в северные районы сектора, ранее объявленные израильской армией «крайне опасными» для гражданского населения.

«Сегодня после введения режима прекращения огня в город Газа вернулись примерно 250 тысяч человек», — заявил представитель ведомства.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу вчера в 12:00 мск. Израильские военные занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации.

Ранее сообщалось, что в Израиль начали прибывать американские войска для контроля за соблюдением договорённостей о прекращении боевых действий в секторе Газа. Ожидается, что на территории еврейского государства будет дислоцировано около 200 американских военных. Их основной задачей станет контроль за соблюдением гуманитарных и логистических аспектов соглашения, содействие доставке помощи и обеспечение безопасности. Военнослужащие ВС США также будут привлечены к мониторингу усилий по созданию гражданского управления в секторе Газа. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью.