Нетаньяху: Израиль официально назовёт конфликт в Газе «Войной за возрождение»

Правительство Израиля присвоит вооружённому конфликту в секторе Газа официальное название «Война за возрождение». Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на открытии воскресного заседания кабинета министров.

По его словам, предложение о присвоении конфликту постоянного официального названия будет представлено на утверждение правительства в ближайшее время.

«После двух лет непрерывных сражений мы помним, как всё начиналось. Мы восстали из ужасной катастрофы 7 октября… Мы устранили экзистенциальную угрозу со стороны иранской оси… Мы создали национальное возрождение на Земле Израиля», — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по районам города Рафах на юге сектора Газа. Сообщается, что эти действия были ответом на обстрел территории Израиля со стороны боевиков, что означало нарушение режима прекращения огня. На данный момент официального заявления от израильской армии не поступало. Отмечается, что Рафах, граничащий с Египтом, продолжает оставаться одним из немногих районов в Газе, где сохраняется напряженная военная обстановка.