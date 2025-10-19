Нетаньяху будет баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что собирается участвовать в следующих парламентских выборах в 2026 году. Об этом сообщило информационное агентство AFP.

«Нетаньяху заявил, что будет баллотироваться на пост премьер-министра на выборах в следующем году», — указано в публикации.

Нетаньяху впервые занял пост премьер-министра с 1996 по 1999 годы, затем вышел на второй срок с 2009 года. С декабря 2022 года он вновь занял пост премьер-министра. Он остаётся на этой должности дольше всех в истории страны — более 15 лет.

Ранее Нетаньяху обязался полностью разоружить ХАМАС после освобождения заложников в Газе. Он конкретизировал, что следующий этап предусматривает разоружение боевиков и демобилизацию в палестинском анклаве.