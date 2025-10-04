Нетаньяху обязался полностью разоружить ХАМАС
Нетаньяху: Израиль после освобождения заложников в Газе намерен разоружить ХАМАС
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Правительство Израиля намерено добиться полного разоружения ХАМАС после завершения операции по освобождению заложников в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе телевизионного обращения к гражданам.
Глава правительства подчеркнул, что поставленная цель будет достигнута дипломатическими или военными методами. Он конкретизировал, что следующий этап предусматривает разоружение боевиков и демобилизацию в палестинском анклаве. Нетаньяху выразил уверенность в реализации этого плана, сославшись на возможное дипломатическое решение согласно предложению администрации США.
«Либо это будет достигнуто лёгким путём, либо трудным, но это будет достигнуто», — сказал премьер-министр.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.