4 октября, 19:02

Нетаньяху обязался полностью разоружить ХАМАС

Нетаньяху: Израиль после освобождения заложников в Газе намерен разоружить ХАМАС

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Правительство Израиля намерено добиться полного разоружения ХАМАС после завершения операции по освобождению заложников в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе телевизионного обращения к гражданам.

Глава правительства подчеркнул, что поставленная цель будет достигнута дипломатическими или военными методами. Он конкретизировал, что следующий этап предусматривает разоружение боевиков и демобилизацию в палестинском анклаве. Нетаньяху выразил уверенность в реализации этого плана, сославшись на возможное дипломатическое решение согласно предложению администрации США.

«Либо это будет достигнуто лёгким путём, либо трудным, но это будет достигнуто», — сказал премьер-министр.

Делегации Израиля и ХАМАС обсудят в Египте обмен пленными и заключёнными
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС принять его план до вечера воскресенья, 5 октября. В противном случае он угрожал группировке «невиданным адом». Палестинская группировка, в свою очередь, согласилась освободить израильских заложников и передать тела погибших.

Юлия Сафиулина
