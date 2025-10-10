Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу. Это произошло в 12:00 мск, подтвердила армия обороны Израиля.

«Жить там невозможно»: Трамп пообещал восстановить Газу после мирного соглашения

