Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу
Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу. Это произошло в 12:00 мск, подтвердила армия обороны Израиля.
Израильские военные начали перемещение на новые согласованные рубежи.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на предложенную Вашингтоном линию отвода сил в секторе Газа. Движение ХАМАС также заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США. Главное обещание — военный конфликт в секторе Газа окончательно прекращён. По условиям соглашения Израиль освободит 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, и около 1700 других, задержанных после 7 октября 2023 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва почти сразу поддержала инициативу американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа.
