Израиль утвердил сделку с ХАМАС по освобождению заложников
Обложка © X / Prime Minister of Israel
Кабмин Израиля одобрил соглашение с движением ХАМАС о возвращении заложников из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что соглашение касается всех заложников, включая погибших.
«Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших», — говорится в сообщении.
Тем временем Армия обороны Израиля нанесла удар по группе палестинских террористов в северной части сектора Газа. В ХАМАС, со своей стороны, обвинили израильских военных в авиаударе по дому, расположенному в городе Газа. Согласно данным палестинского движения, жертвами этой атаки стали 70 человек.
